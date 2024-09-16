В результате взрыва в частном доме погиб ребенок в Дагестане

Тело маленького мальчика найдено в воскресенье пожарными в горящем частном доме в Дагестане. Пожару предшествовал взрыв газа.

В Дагестане раздался взрыв в частном доме, после чего здание охватил пожар. Об этом сказано в сообщении, опубликованном 22 сентября в Telegram-канале МЧС России.

ЧП случилось в Карабудахкентском районе.

"В населенном пункте Ачису из-за хлопока газовоздушной смеси загорелся частный жилой дом"

– пресс-служба ведомства

В результате происшествия погиб мальчик. Еще трое человек пострадали, их отвезли в медучреждение.

Площадь возгорания достигала 100 кв метров. К настоящему времени его ликвидировали.