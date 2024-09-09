Вестник Кавказа

Двое детей пострадали при пожаре в Дагестане

Двое детей пострадали при пожаре в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В одном из дагестанских сел в частном доме произошел пожар. Пострадали двое детей дошкольного возраста, информируют спасатели.

В Дагестане в сельской местности случился пожар в частном домовладении, в результате два ребенка оказались в больнице.

"В дагестанском селе Суливкент возгорание произошло… Из горящей комнаты отец вынес сыновей 2 и 5 лет. Они госпитализированы"

– МЧС РФ

Площадь пожара превысила 20 "квадратов", сотрудники МЧС прибывшие на место оперативно справились с огнем. Причиной возгорания, по предварительным данным, стало короткое замыкание подсветки в натяжном потолке, уточнили в ведомстве.

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