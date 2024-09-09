Пожар в доме унес жизни двух маленьких мальчиков на Ставрополье

Сегодня в частном доме, расположенном в одном из сел Ставрополья, вспыхнул пожар. Его жертвами стали два ребенка.

В пятницу, 13 сентября, в частном доме в Ставропольском крае произошел пожар. Об этом сказано в Telegram-канале регионального управления МЧС.

Возгорание случилось в селе Нагутском.

В результате пожара погибли двое мальчиков в возрасте до 4 лет, которые приходятся друг другу братьями. Согласно предварительной информации, трагедия случилась вследствие того, что дети играли с зажигалкой.

"По версии дознания МЧС России, они играли с зажигалкой. Предварительно, мать в момент трагедии была во дворе" – пресс-служба ведомства

По факту произошедшего завели уголовное дело.