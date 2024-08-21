Поставил на плиту и забыл: житель Дона попал в больницу после пожара

Пожилой мужчина едва не стал жертвой собственной забывчивости в Ростовской области. Его рассеянность стала причиной пожара, в результате которого пострадал он сам.

Огненное ЧП случилось в Зерноградском районе, в результате есть пострадавший, рассказали в донском МЧС.

Инцидент произошел на хуторе Ириновка. Его 61-летний житель решил приготовить еду и поставил ее вариться на плиту, а затем отлучился по делам и забыл, что за ней надо следить. В результате начался пожар.

"61-летний житель попытался потушить огонь подручными средствами, но обжегся"

– МЧС

Огонь распространился на площади 12 кв м. Его потушили прибывшие на место событий пожарные.

Пострадавший был доставлен в больницу и госпитализирован.