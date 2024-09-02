В Нальчике ликвидирован пожар на площади 100 кв метров

В субботу в Нальчике произошел пожар в здании, сотрудники МЧС КБР справились с ним за полчаса. Пострадавших нет.
Пожар ликвидировали сегодня в Нальчик сотрудники МЧС.
Сообщение о возгорании в здании на улице Пачева поступило в 10:43.
«По прибытии на место происшествия было установлено, что горит помещение на втором этаже отдельно стоящего здания. В 10:53 пожар был локализован. В 11:07 полностью ликвидирован»
– МЧС по КБР
В сообщении уточняется, что общая площадь пожара составила 100 «квадратов». При пожаре никто не пострадал, эвакуация из здания не потребовалась.
В тушении огня принимали участие 30 человек и 5 ед техники.