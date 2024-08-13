Наводнение в Нальчике: ливни затопили столицу КБР

Кабардино-Балкария оказалась сегодня во власти непогоды. Ливни и грозы вызвали подтопления, сильный ветер стал причиной отключения света.

Разгул стихии парализовал привычную жизнь в Кабардино-Балкарии, в том числе в столице республики Нальчике. Видео с места событий публикует МЧС.

По региону, пояснили в ведомстве, пронеслись ливни с грозами, бушевал шквалистый ветер, а местами выпал град.

"В результате порывов ветра имеются локальные отключения света. Местами были подтоплены низменные участки местности"

– МЧС КБР

Спасатели ликвидируют последствия погодного катаклизма. Известно, что никто не пострадал.

В МЧС также напомнили, что, по данным синоптиков, прогноз погоды останется неблагоприятным в течение ближайших двух суток.