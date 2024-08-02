Наводнение в Батуми затопило дворы и подвалы

Подтопление произошло сегодня ночью в курортном Батуми. Причина – проливные дожди. Власти работают над ликвидацией последствий наводнения

Часть Батуми оказалась подтоплена сегодня ночью, подробности ЧС рассказали в мэрии города-курорта.

В ведомстве уточнили, что причиной ЧС стал ливень. Вода залила подвалы и дворы, а также автомобильные дороги в местах, расположенных ниже уровня моря.

По словам мэра Арчила Чиковани, в общей сложности подтопления наблюдались на 14 локациях.

"Ведутся работы по откачке воды как во дворах собственников квартир, так и на жилых адресах"

– градоначальник

Мэр добавил, что на движение общественного транспорта наводнение не повлияло.

От жителей, по словам Чиковани, было получено порядка 50 сигналов, всем была оказана помощь. Кроме того, ведется очистка ливневой канализации.

В мэрии заверили, что сейчас ситуация стабильна.