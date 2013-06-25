Азербайджан нарастил импорт электромобилей на 7%

Электроавтомобилей в Азербайджане постепенно становится больше: рост импорта экологичного транспорта за год составил 7%. Всего в страну ввезли более 20 тыс автомобилей всех типов.

Азербайджан импортировал почти 2,6 тыс автомобилей с электрическим двигателем с начала года по середину осени. Рост импорта таких автомобилей за год составил около 7% или 167 транспортных единиц, сообщили в Государственном таможенном комитете республики.

Сообщается, что общая стоимость поставленных в республику электроавтомобилей составила более $100 млн. Рост показателя за год составил порядка $6 млн.

Значительный перевес в доле импорта по-прежнему на стороне традиционного двигателя внутреннего сгорания. Таких авто в Азербайджан в течение года поступило около 12, 5 тыс. Еще около 6,5 тыс составили автомобили гибридного типа.