Вестник Кавказа

Азербайджан нарастил импорт электромобилей на 7%

Автопробки в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Электроавтомобилей в Азербайджане постепенно становится больше: рост импорта экологичного транспорта за год составил 7%. Всего в страну ввезли более 20 тыс автомобилей всех типов.

Азербайджан импортировал почти 2,6 тыс автомобилей с электрическим двигателем с начала года по середину осени. Рост импорта таких автомобилей за год составил около 7% или 167 транспортных единиц, сообщили в Государственном таможенном комитете республики.  

Сообщается, что общая стоимость поставленных в республику электроавтомобилей составила более $100 млн. Рост показателя за год составил порядка $6 млн. 

Значительный перевес в доле импорта по-прежнему на стороне традиционного двигателя внутреннего сгорания. Таких авто в Азербайджан в течение года поступило около 12, 5 тыс. Еще около 6,5 тыс составили автомобили гибридного типа.

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