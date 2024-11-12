Вестник Кавказа

В Азербайджане откроют "зеленые" дата-центры

В Азербайджане откроют "зеленые" дата-центры
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Абшеронском и Гаджигабульском районах Азербайджана построят дата-центры, которые будут работать на солнечной энергии.

В Азербайджане возведут два новых дата-центра, в постройке и функционировании которых будут задействованы «зеленые» инновации. 

Сообщается, что в процессе строительства центров хранения информации в Абшеронском и Гаджигабульском районах будут применяться технологии, которые будут способствовать снижению выбросов углекислого газа, и минимизацию воздействия на водные ресурсы. Проект также предполагают защиту окружающей среды от пыли и химических отходов. 

Дата-центры будут обеспечиваться энергией за счет солнечных панелей, что также благоприятно скажется на снижении вредных выбросов.  

Отметим, что объекты будет эксплуатировать AzInTelecom при Министерстве цифрового развития и транспорта республики.

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COP29

Баку, Азербайджан

11-22 ноября


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