В Азербайджане откроют "зеленые" дата-центры

В Абшеронском и Гаджигабульском районах Азербайджана построят дата-центры, которые будут работать на солнечной энергии.

В Азербайджане возведут два новых дата-центра, в постройке и функционировании которых будут задействованы «зеленые» инновации.

Сообщается, что в процессе строительства центров хранения информации в Абшеронском и Гаджигабульском районах будут применяться технологии, которые будут способствовать снижению выбросов углекислого газа, и минимизацию воздействия на водные ресурсы. Проект также предполагают защиту окружающей среды от пыли и химических отходов.

Дата-центры будут обеспечиваться энергией за счет солнечных панелей, что также благоприятно скажется на снижении вредных выбросов.

Отметим, что объекты будет эксплуатировать AzInTelecom при Министерстве цифрового развития и транспорта республики.