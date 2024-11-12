Вестник Кавказа

Азербайджан возглавит СМВДА

Азербайджан возглавит СМВДА
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Председательство в СМВДА перейдет к Азербайджану в конце 2024 года. Под председательство Азербайджана в Совещании может быть создан Совет по устойчивой связанности.

В Баку в рамках COP29 на панельной дискуссии "Пути к устойчивой взаимосвязанности: усилия Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) и его государств-членов, а также региональных организаций Азии по обеспечению безопасных, эффективных и устойчивых к климатическим изменениям транспортных коридоров" было объявлено, что председательство вскоре перейдет к Азербайджану.

"В прошлом году была разработана концепция создания Совета по устойчивой связанности, и совместно с Секретариатом СВМДА мы провели три рабочие встречи с национальными экспертами для обсуждения концепции", - рассказал на мероприятии директор Департамента транспортной политики Министерства транспорта Казахстана Нурлан Кенесов.

Он сообщил, чти инициатива получила широкую поддержку участников и призвал Азербайджан продолжить работу и запустить Совет.

"Учитывая, что председательство в организации перейдет к Азербайджану в декабре этого года, мы обращаемся с просьбой к нашим уважаемым азербайджанским коллегам совместно с Секретариатом СВМДА продолжить работу над окончательной доработкой концепции и приступить к созданию Совета"

– Кенесов

СВМДА остается верным своей миссии по продвижению безопасной и эффективной взаимосвязанности.

"Инициативы СВМДА охватывают пять ключевых направлений мер доверия: экономическое, экологическое, гуманитарное измерения, новые вызовы и угрозы, а также военно-политическое измерение", - отметила заместитель генсека СВМДА Чжан Лин в ходе панельной дискуссии на COP29.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1095 просмотров

Видео

Все видео


реклама

COP29

Баку, Азербайджан

11-22 ноября


ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Азербайджан выполняет свои обязательства по Парижскому соглашению

Азербайджан выполняет свои обязательства по Парижскому соглашению

ОТГ готовит многостороннее соглашение по продовольственной безопасности

ОТГ готовит многостороннее соглашение по продовольственной безопасности

Германия предложила Азербайджану газовый контакт

Германия предложила Азербайджану газовый контакт

Сотрудничество Азербайджана и ВОЗ обсудили на COP29

Сотрудничество Азербайджана и ВОЗ обсудили на COP29

На COP29 состоялся &quot;День ATACH&quot;, посвященный климату и здоровью

На COP29 состоялся "День ATACH", посвященный климату и здоровью

Связь изменений климата и продовольственной безопасности обсудили на COP29

Связь изменений климата и продовольственной безопасности обсудили на COP29

На COP29 представлена климатическая инициатива Baku Harmoniya

На COP29 представлена климатическая инициатива Baku Harmoniya

Казахстан построит крупнейший в мире завод по производству водорода

Казахстан построит крупнейший в мире завод по производству водорода

Лейла Алиева и Арзу Алиева приняли участие в фотовыставке &quot;Земля глазами детей&quot;

Лейла Алиева и Арзу Алиева приняли участие в фотовыставке "Земля глазами детей"

Радиацию, изменение климата и связанные с ними вызовы обсудили на COP29

Радиацию, изменение климата и связанные с ними вызовы обсудили на COP29

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы