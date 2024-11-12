Азербайджан возглавит СМВДА

Председательство в СМВДА перейдет к Азербайджану в конце 2024 года. Под председательство Азербайджана в Совещании может быть создан Совет по устойчивой связанности.

В Баку в рамках COP29 на панельной дискуссии "Пути к устойчивой взаимосвязанности: усилия Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) и его государств-членов, а также региональных организаций Азии по обеспечению безопасных, эффективных и устойчивых к климатическим изменениям транспортных коридоров" было объявлено, что председательство вскоре перейдет к Азербайджану.

"В прошлом году была разработана концепция создания Совета по устойчивой связанности, и совместно с Секретариатом СВМДА мы провели три рабочие встречи с национальными экспертами для обсуждения концепции", - рассказал на мероприятии директор Департамента транспортной политики Министерства транспорта Казахстана Нурлан Кенесов.

Он сообщил, чти инициатива получила широкую поддержку участников и призвал Азербайджан продолжить работу и запустить Совет.

"Учитывая, что председательство в организации перейдет к Азербайджану в декабре этого года, мы обращаемся с просьбой к нашим уважаемым азербайджанским коллегам совместно с Секретариатом СВМДА продолжить работу над окончательной доработкой концепции и приступить к созданию Совета"

– Кенесов

СВМДА остается верным своей миссии по продвижению безопасной и эффективной взаимосвязанности.

"Инициативы СВМДА охватывают пять ключевых направлений мер доверия: экономическое, экологическое, гуманитарное измерения, новые вызовы и угрозы, а также военно-политическое измерение", - отметила заместитель генсека СВМДА Чжан Лин в ходе панельной дискуссии на COP29.