На COP29 состоялся "День ATACH", посвященный климату и здоровью

На климатической конференции ООН COP29 в Баку провели "День ATACH". Негативное влияние климатического кризиса на здоровье людей стало предметом встречи.

Мероприятие, посвященное Альянсу за преобразования в целях защиты климата и охраны здоровья (ATACH), объединяющему более 90 стран, провели сегодня в Баку в рамках COP29 - Конференции ООН по изменению климата.

На встрече "День ATACH" выступили глава Минздрава Азербайджана Теймур Мусаев.

Азербайджанский министр отметил, что проблема изменения климата уже "стучится" в нашу дверь, природные катаклизмы заставляют людей покидать места проживания. При этом, заметил министр, экономические потери в определенной степени обратимы, чего не скажешь о здоровье, на котором негативно сказываются климатические изменения.

"Фактически, воздействие на здоровье является одним из первых и самых непосредственных последствий изменения климата, которое мы наблюдаем в настоящее время. Это четко указывает на то, что любое обсуждение изменения климата будет неполным без рассмотрения его влияния на здоровье"

– глава Минздрава АР

Азербайджан официально присоединился к Альянсу за преобразования в целях защиты климата и охраны здоровья (ATACH), в 2024-2026 годах республика будет выступать в качестве соорганизатора Альянса.

"ATACH служит основной глобальной платформой для национального и международного сотрудничества по вопросам климата и здоровья. Альянс опирается на достижения Программы здравоохранения COP26 и последующих инициатив, включая Повестку дня по адаптации в Шарм-эль-Шейхе (COP27), Декларацию здравоохранения COP28 и Резолюцию об изменении климата и здоровья, принятую на 77-й Всемирной ассамблее здравоохранения"

– министр

COP29 в Баку посвящен вопросам финансирования смягчения последствий изменения климата, в том числе последствий, связанных со здоровьем. Министр выступил с призывом к странам-участницам COP29 присоединиться к ATACH, чтобы внести свой вклад и извлечь выгоду из коллективных усилий по защите и улучшению здоровья посредством действий по климату.