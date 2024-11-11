На COP29 представлена климатическая инициатива Baku Harmoniya

29-ю Конференцию ООН по изменению климата COP29, проходящую в Баку, сегодня открыло мероприятие "Запуск климатической инициативы Baku Harmoniya для фермеров: Расширение возможностей фермеров для обеспечения устойчивости к изменению климата".

Участники COP29 в Баку сегодня рассмотрели инициативу "Запуск климатической инициативы Baku Harmoniya для фермеров: Расширение возможностей фермеров для обеспечения устойчивости к изменению климата".

Как сказал президент COP29, министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев, климатическая инициатива – вклад Азербайджана в общую миссию трансформации сельского хозяйства и продовольственной системы.

"Сельское хозяйство всегда играло важную роль в истории Азербайджана. Согласно последним данным, около 50% населения живут в сельской местности, и 36% общей занятости приходится на сельскохозяйственный сектор. Сегодня сельское хозяйство - это ключевая отрасль, обеспечивающая занятость и продовольственную безопасность. Инициатива Baku Harmoniya базируется на достижениях предыдущих инициатив РКИК ООН, включая Инициативу продовольствия и сельского хозяйства для устойчивой трансформации на COP27 в Египте и Декларацию ОАЭ об устойчивом сельском хозяйстве на COP28.Эти инициативы создали прочную основу для трансформации сельского хозяйства и продовольственной системы"

- Мухтар Бабаев

Затронул министр и инвестиции в агропродовольственную систему, призвав сделать их более привлекательными, чтобы привлечь финансирование для устойчивого земледелия, работая с многосторонними банками развития и частными банками: именно партнерство станет ключевым фактором в этом процессе, - подчеркнул он.

Название инициативы отражает ее основную цель - объединить усилия в совместной работе для достижения больших и лучших результатов, упростив сельскохозяйственные инициативы и создав платформу, где фермеры, политики и заинтересованные стороны смогут обмениваться знаниями и учиться друг у друга, отметил министр.

Также Baku Harmoniya поможет создать климатоустойчивые деревни и предоставит фермерам инструменты для адаптации к изменениям климата, чтобы укрепить их положение, создавая климатоустойчивые деревни и предоставляя фермерам инструменты для адаптации к изменениям климата. Ведь именно сельское хозяйство одновременно вносит вклад в изменение климата и содержит решения, генерируя выбросы метана от отходов – нужно действовать сообща, чтобы защитить фермеров и обеспечить продовольственную безопасность для всех", - подчеркнул Мухтар Бабаев.

Министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов назвал Baku Harmoniya центральной платформой, на базе которой будут объединены коалиции и партнерства в области сельского хозяйства, продовольствия и водных ресурсов, отметив: сельское хозяйство – это ключевой сектор на глобальном уровне, хотя фермеры остаются одними из самых уязвимых перед лицом климатических изменений: они Они ощущают их непосредственно и зачастую немедленно, а повышение температуры, непредсказуемые осадки, деградация почв и нехватка воды ставят под угрозу всю их работу. Они первыми сталкиваются с последствиями изменений климата, но часто последними получают столь необходимую поддержку, и инициатива Baku Harmoniya способна изменить эту ситуацию, отметил он.

Цели инициативы предельно просты: разъяснить и объединить коалиции и партнерства в области сельского хозяйства, продовольствия и водных ресурсов, чтобы фермеры могли получить практические знания, доступ к цифровым инструментам, а также возможность обмениваться лучшими практиками и инновациями со всего мира.

"Создавая централизованную платформу, мы наделяем фермеров знаниями и возможностями для принятия обоснованных, устойчивых решений для их ферм и будущего"

- Меджнун Мамедов

Азербайджан уже добился значительных успехов в реализации стратегий на национальном уровне, однако климатическая устойчивость – задача общая, и только работая с глобальными партнерами, можно привлечь больше инвестиций, делиться опытом и создавать устойчивое будущее для сельского хозяйства.

И в этом отношении Baku Harmoniya не просто новая инициатива, а призыв к действию. Это обязательство гарантировать, что фермеры, которые кормят мир, будут готовы к величайшему вызову нашего времени, и только через международное сотрудничество, целевые инвестиции и неустанное внимание к поддержке наших сельских сообществ мы можем создать гармонию между людьми, природой и обществом, - подчеркнул он.

Министра дополнила его заместитель, Ильхама Гадимова, поведав, что инициатива Baku Harmoniya устраняет три ключевых пробела.

"Обмен знаниями - фермеры часто сталкиваются с трудностями в доступе к лучшим практикам и инновациям, и платформа станет центром обмена знаниями. Координация финансирования - оно часто фрагментировано. Председательство COP29 также работает с инициативой FAST для поиска дополнительных ресурсов и климатических фондов, которые позволят фермерам и сельским общинам развивать навыки и ускорить доступ к новым цифровым технологиям, и новая инициатива станет платформой для регулярного обмена опытом и укрепления доверия, внося прямой вклад в план работы партнерства FAST. Единые действия - вместо разрозненных усилий инициатива стимулирует сотрудничество через сектора и границы, ускоряя прогресс в области продовольственной безопасности, сохранения водных ресурсов и климатических действий"

- Ильхама Гадимова