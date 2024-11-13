Ставрополье получит более полмиллиарда рублей на кадровое обеспечение аграрного сектора

Более 500 млн рублей получил Ставрополье на подготовку кадров для аграрного сектора. Общая поддержка сельскохозяйственной отрасли в регионе составила почти 6 млрд рублей.

Ставропольский край получит свыше полмиллиарда рублей из государственного бюджета на подготовку кадров для аграрного сектора на базе краевого аграрного университета, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Сообщается, что в рамках национального проекта будет осуществляться как кадровая подготовка сельскохозяйственного сектора в регионе, так и развитие отдельных отраслей – садоводства, питомниководства.

Отметим, что в этом году аграрный комплекс Ставрополья получил около 6 млрд рублей государственной поддержки.