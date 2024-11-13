Вестник Кавказа

Ставрополье получит более полмиллиарда рублей на кадровое обеспечение аграрного сектора

Ставрополье получит более полмиллиарда рублей на кадровое обеспечение аграрного сектора
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Более 500 млн рублей получил Ставрополье на подготовку кадров для аграрного сектора. Общая поддержка сельскохозяйственной отрасли в регионе составила почти 6 млрд рублей.

Ставропольский край получит свыше полмиллиарда рублей из государственного бюджета на подготовку кадров для аграрного сектора на базе краевого аграрного университета, сообщили в пресс-службе правительства региона. 

Сообщается, что в рамках национального проекта будет осуществляться как кадровая подготовка сельскохозяйственного сектора в регионе, так и развитие отдельных отраслей – садоводства, питомниководства. 

Отметим, что в этом году аграрный комплекс Ставрополья получил около 6 млрд рублей государственной поддержки.

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