Вестник Кавказа

На Ставрополье собрали на треть больше винограда в сравнении с прошлым годом

На Ставрополье собрали на треть больше винограда в сравнении с прошлым годом
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На Ставрополье выращивание винограда становится все популярнее среди фермеров. Растут объемы сбора урожая, а также площадь посадок ягоды.

В Ставропольском крае собрали почти 40 тысяч тонн винограда за год, превысив на треть показатели прошлого года (29 тыс тонн), поведал глава региона Владимир Владимиров. 

Больше всего ягоды собрали в Буденновском и Левокумском округах. Всего виноград в крае выращивают на площади в 3,4 тыс га.  

На Ставрополье не только собирают виноград с уже существующих угодий, но и закладывают новые сады. В этом году виноградники были разбиты на площади в почти 200 га. 

Владимиров также отметил, что количество фермерских хозяйств, специализирующихся на виноградарстве, выросло в 9 раз за последние годы.

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