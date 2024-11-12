На Ставрополье собрали на треть больше винограда в сравнении с прошлым годом

На Ставрополье выращивание винограда становится все популярнее среди фермеров. Растут объемы сбора урожая, а также площадь посадок ягоды.

В Ставропольском крае собрали почти 40 тысяч тонн винограда за год, превысив на треть показатели прошлого года (29 тыс тонн), поведал глава региона Владимир Владимиров.

Больше всего ягоды собрали в Буденновском и Левокумском округах. Всего виноград в крае выращивают на площади в 3,4 тыс га.

На Ставрополье не только собирают виноград с уже существующих угодий, но и закладывают новые сады. В этом году виноградники были разбиты на площади в почти 200 га.

Владимиров также отметил, что количество фермерских хозяйств, специализирующихся на виноградарстве, выросло в 9 раз за последние годы.