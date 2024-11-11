В Ставропольском крае баров и кафе стало больше на 15%

Ставрополье вместе с туризмом развивает и сферу общественного питания: кафе и баров в регионе стало больше на 15% за два года.

Общее число баров, кафе и ресторанов на Ставрополье составило около 3,5 тыс. Это на 15% больше, чем было два года назад. Тогда в регионе действовало чуть более 3 тыс заведений.

Как подсчитали аналитики, в стране готовы принять посетителей почти 200 тыс заведений общепита. За два года в РФ питейных заведений и мест для кулинарных экспериментов стало больше на 25 тысяч, рассказали РБК.Кавказ эксперты Контур.Фокус.

Отметим, что наибольшее число кафе и баров открыто в Москве – более 22 тыс. В Санкт-Петербурге заведений ровно в два раза меньше – около 11 тыс.