Вестник Кавказа

В Ставропольском крае баров и кафе стало больше на 15%

В Ставропольском крае баров и кафе стало больше на 15%
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ставрополье вместе с туризмом развивает и сферу общественного питания: кафе и баров в регионе стало больше на 15% за два года.

Общее число баров, кафе и ресторанов на Ставрополье составило около 3,5 тыс. Это на 15% больше, чем было два года назад. Тогда в регионе действовало чуть более 3 тыс заведений. 

Как подсчитали аналитики, в стране готовы принять посетителей почти 200 тыс заведений общепита. За два года в РФ питейных заведений и мест для кулинарных экспериментов стало больше на 25 тысяч, рассказали РБК.Кавказ эксперты Контур.Фокус. 

Отметим, что наибольшее число кафе и баров открыто в Москве – более 22 тыс. В Санкт-Петербурге заведений ровно в два раза меньше – около 11 тыс. 

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