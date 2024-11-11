На поддержку аграриев выделят свыше 5,5 млрд рублей на Ставрополье

В бюджете Ставрополья собираются предусмотреть в следующем году более 5 млрд рублей на государственную поддержку аграрного сектора. Средства пойдут на действующие меры поддержки и на новые направления.

В 2025 году на поддержку сельхозпроизводителей в Ставропольском крае планируется направить 5,6 млрд рублей. Об этом сказано в Telegram-канале главы региона.

Владимир Владимиров отметил, что эта сумма будет потрачена на сохранение действующих мер поддержки, а также на финансирование перспективных направлений.

"Будем компенсировать свекловодам часть затрат на закупку семян отечественной селекции. Поддержим геномную оценку племенной ценности молочного стада. Нарастим субсидии на производство ягод и рыбы. Увеличим финансирование на борьбу с градом и планируем применять технологии искусственного увеличения осадков"

– губернатор Ставрополья

Он также подчеркнул, что регион собирается принять участие в новом нацпроекте "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности".

Напомним, в конце октября власти Ставрополья утвердили проект регионального бюджета на 2025 год, а также на плановый период до 2027 года.