Вестник Кавказа

На поддержку аграриев выделят свыше 5,5 млрд рублей на Ставрополье

На поддержку аграриев выделят свыше 5,5 млрд рублей на Ставрополье
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В бюджете Ставрополья собираются предусмотреть в следующем году более 5 млрд рублей на государственную поддержку аграрного сектора. Средства пойдут на действующие меры поддержки и на новые направления.

В 2025 году на поддержку сельхозпроизводителей в Ставропольском крае планируется направить 5,6 млрд рублей. Об этом сказано в Telegram-канале главы региона.

Владимир Владимиров отметил, что эта сумма будет потрачена на сохранение действующих мер поддержки, а также на финансирование перспективных направлений.

"Будем компенсировать свекловодам часть затрат на закупку семян отечественной селекции. Поддержим геномную оценку племенной ценности молочного стада. Нарастим субсидии на производство ягод и рыбы. Увеличим финансирование на борьбу с градом и планируем применять технологии искусственного увеличения осадков"

– губернатор Ставрополья

Он также подчеркнул, что регион собирается принять участие в новом нацпроекте "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности".

Напомним, в конце октября власти Ставрополья утвердили проект регионального бюджета на 2025 год, а также на плановый период до 2027 года.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1350 просмотров

Видео

Все видео


реклама

COP29

Баку, Азербайджан

11-22 ноября


ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Жителей Ставрополя бесплатно научат использовать нейросети

Жителей Ставрополя бесплатно научат использовать нейросети

Ставропольским аграриям вернули захваченные пахотные земли

Ставропольским аграриям вернули захваченные пахотные земли

В Железноводске построят завод по производству батончиков и чипсов за 12 млрд

В Железноводске построят завод по производству батончиков и чипсов за 12 млрд

Новый состав правительства утвердили на Ставрополье

Новый состав правительства утвердили на Ставрополье

Велотерренкур обойдется Ставрополью в 1,7 млрд рублей

Велотерренкур обойдется Ставрополью в 1,7 млрд рублей

Курорты Кавминвод ввели туристический налог

Курорты Кавминвод ввели туристический налог

Жители Дагестана извинились за осквернение Вечного огня в Невинномысске

Жители Дагестана извинились за осквернение Вечного огня в Невинномысске

Ребенка могли истязать в детсаду на Ставрополье

Ребенка могли истязать в детсаду на Ставрополье

Десятки тысяч тюльпанов высаживают в Железноводске

Десятки тысяч тюльпанов высаживают в Железноводске

Кисловодск побил рекорд по популярности у туристов

Кисловодск побил рекорд по популярности у туристов

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы