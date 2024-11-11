Вестник Кавказа

Велотерренкур обойдется Ставрополью в 1,7 млрд рублей

Велотерренкур обойдется Ставрополью в 1,7 млрд рублей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Ставропольском крае будет реализован проект по созданию велотерренкура. В 2025-2027 годах на него выделят порядка 1,7 млрд рублей.

Кавминводский велотерренкур будет строиться в Ставропольском крае, власти региона направят на масштабный проект 1,7 млрд рублей, средства будут выделяться постепенно в ближайшие три года.

"Реализация мероприятий… в 2025 году - 37 млн рублей, в 2026 году - 777 млн 211,40 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета - 722 млн 806,60 тыс. рублей, в 2027 году - 947 млн 638,60 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета - 881 млн 303,90 тыс. рублей"

– документ

Протяженность будущего велотерренкура оценивается в 75 км. Дорожка пройдет через Лермонтов, Железноводск и Минераловодский городской округ и будет включать 10 маршрутов по пересеченной местности. Около половины пути будет пролегать через территорию курортного Железноводска.

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