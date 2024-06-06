Вестник Кавказа

Десятки тысяч тюльпанов высаживают в Железноводске

Десятки тысяч тюльпанов высаживают в Железноводске
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Процесс высадки луковиц тюльпанов стартовал в городе-курорте Железноводске на Ставрополье. В общей сложности будет посажено почти 40 тыс луковиц – они превратятся в цветы весной.

Зеленые зоны Железноводска ближайшей весной украсят несколько десятков тысяч тюльпанов – именно столько луковиц высаживают сейчас в городе-курорте, рассказали власти.

Таким образом городская администрация начала подготовку к весне.

"Более 39 тыс луковиц цветов высадят на клумбы Курортного парка, остальные – в другие городские цветники"

– мэрия

Власти добавили, что середина ноября – это лучшее время для того, чтобы сажать тюльпаны: это делают обычно как раз за месяц или чуть меньше до первых заморозков.
Таким образом, весной все эти тюльпаны расцветут и будут радовать своими сочными красками жителей города и туристов.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
795 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Первая школа по конному спорту откроется в Железноводске

Первая школа по конному спорту откроется в Железноводске

Анапа попала в число самых бюджетных предложений для отдыха в ноябре

Анапа попала в число самых бюджетных предложений для отдыха в ноябре

Ставропольские курорты полюбили путешественники из двух столиц

Ставропольские курорты полюбили путешественники из двух столиц

Туристы стали причиной закрытия пещеры вечной мерзлоты в Железноводске

Туристы стали причиной закрытия пещеры вечной мерзлоты в Железноводске

В Железноводске после реставрации откроют дворец эмира Бухарского

В Железноводске после реставрации откроют дворец эмира Бухарского

Жилье в Железноводске подорожало из-за туристов

Жилье в Железноводске подорожало из-за туристов

Железноводск примет всероссийский чемпионат по спортивному ориентированию

Железноводск примет всероссийский чемпионат по спортивному ориентированию

Сезон фонтанов продлили в Железноводск

Сезон фонтанов продлили в Железноводск

Фильм о Лермонтове снимут в Железноводске

Фильм о Лермонтове снимут в Железноводске

В Кавминводах обсудят новые возможности Северного Кавказа

В Кавминводах обсудят новые возможности Северного Кавказа

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы