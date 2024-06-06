Десятки тысяч тюльпанов высаживают в Железноводске

Процесс высадки луковиц тюльпанов стартовал в городе-курорте Железноводске на Ставрополье. В общей сложности будет посажено почти 40 тыс луковиц – они превратятся в цветы весной.

Зеленые зоны Железноводска ближайшей весной украсят несколько десятков тысяч тюльпанов – именно столько луковиц высаживают сейчас в городе-курорте, рассказали власти.

Таким образом городская администрация начала подготовку к весне.

"Более 39 тыс луковиц цветов высадят на клумбы Курортного парка, остальные – в другие городские цветники"

– мэрия

Власти добавили, что середина ноября – это лучшее время для того, чтобы сажать тюльпаны: это делают обычно как раз за месяц или чуть меньше до первых заморозков.

Таким образом, весной все эти тюльпаны расцветут и будут радовать своими сочными красками жителей города и туристов.