Вестник Кавказа

Самый высокий тюльпан в России вырастил житель Ессентуков

Самый высокий тюльпан в России вырастил житель Ессентуков
© Фото: сайт Книги рекордов России
На Ставрополье вырос самый высокий в России тюльпан. Цветок пал в Книгу рекордов России. Высота тюльпана составляет 101 см.

Тюльпан высотой 101 см попал в Книгу рекордов России, цветок был выращен в Ставропольском крае. Информация о новом достижении зафиксирована на сайте Книги.

Хозяином цветка оказался житель города Ессентуки Сергей Подуст. Рекорд страны был зарегистрирован 30 апреля текущего года.

Средняя высота тюльпанов достигает 70 метров, однако ставропольский цветок оказался выше на 31 см.

 

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