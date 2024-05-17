Вестник Кавказа

Крахмальный завод заработает на Ставрополье

Товарный поезд на фоне завода
© Фото: Андрей Мурин/ “Вестник Кавказа“
Крахмальный завод запустят в Зеленокумске на полную мощность в 2025 году. Это способствует развитию местной экономики, увеличению инвестиций и стимулированию предпринимательской активности.

Строительство крахмального завода активно продолжается в Ставропольском крае. Стройку посетил глава муниципалитета.  

«Зеленокумский крахмальный завод – масштабный инвестиционный проект, реализуемый инвестором при поддержке региональных и районных властей. Завод будет запущен на полную мощность в 2025 году»

– глава муниципалитета Сергей Гультяев.

Запуск предприятия станет значимым для региона и откроет новые перспективы для развития промышленности на местном уровне.

Открытие крахмального завода в Зеленокумске принесет неоспоримую выгоду для региона. Это способствует развитию местной экономики, увеличению инвестиций и стимулированию предпринимательской активности. Кроме того, новое предприятие поможет снизить безработицу и улучшить социальное положение жителей.

Запуск крахмального завода в Зеленокумске – это важный шаг в развитии промышленности региона, который принесет пользу как экономике: это событие стимулирует рост рабочих мест, привлечение инвестиций и улучшение качества жизни местных жителей. Новое предприятие открывает перед регионом перспективы для устойчивого развития и процветания.

 

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