Крахмальный завод запустят в Зеленокумске на полную мощность в 2025 году. Это способствует развитию местной экономики, увеличению инвестиций и стимулированию предпринимательской активности.

Строительство крахмального завода активно продолжается в Ставропольском крае. Стройку посетил глава муниципалитета.

«Зеленокумский крахмальный завод – масштабный инвестиционный проект, реализуемый инвестором при поддержке региональных и районных властей. Завод будет запущен на полную мощность в 2025 году»

– глава муниципалитета Сергей Гультяев.

Запуск предприятия станет значимым для региона и откроет новые перспективы для развития промышленности на местном уровне.

Открытие крахмального завода в Зеленокумске принесет неоспоримую выгоду для региона. Это способствует развитию местной экономики, увеличению инвестиций и стимулированию предпринимательской активности. Кроме того, новое предприятие поможет снизить безработицу и улучшить социальное положение жителей.

Запуск крахмального завода в Зеленокумске – это важный шаг в развитии промышленности региона, который принесет пользу как экономике: это событие стимулирует рост рабочих мест, привлечение инвестиций и улучшение качества жизни местных жителей. Новое предприятие открывает перед регионом перспективы для устойчивого развития и процветания.