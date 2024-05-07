В Дагестане заработал новый завод стройматериалов

В Дагестане заработал завод по производству строительных материалов, построенный "Капитал Инвест-Пром" – пока он выпускает известь, но в скором времени на его конвейере появятся сухие строительные смеси.

В Дагестане введен в эксплуатацию новый завод компании ООО "Капитал Инвест-Пром", который в перспективе будет производить широкий спектр строительных материалов, сообщило министерство промышленности и торговли республики.

На предприятии, которое на первом этапе будет выпускать строительную известь, уже ведутся пуско-наладочные работы промышленного оборудования для ее обжига, следующим этапом здесь будет налажено производство сухих строительных смесей, передает "Интерфакс".

Это не единственное предприятие компании – в скором времени ее заводы заработают на инвестиционной площадке "Каспийск": помимо строительных смесей, они будут производить железобетонные изделия, а также керамический и силикатный кирпич, в производство которых будет инвестировано 1,7 млрд рублей.