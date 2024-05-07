Вестник Кавказа

В Дагестане заработал новый завод стройматериалов

Трубы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Дагестане заработал завод по производству строительных материалов, построенный "Капитал Инвест-Пром" – пока он выпускает известь, но в скором времени на его конвейере появятся сухие строительные смеси.

В Дагестане введен в эксплуатацию новый завод компании ООО "Капитал Инвест-Пром", который в перспективе будет производить широкий спектр строительных материалов, сообщило министерство промышленности и торговли республики.

На предприятии, которое на первом этапе будет выпускать строительную известь, уже ведутся пуско-наладочные работы промышленного оборудования для ее обжига, следующим этапом здесь будет налажено производство сухих строительных смесей, передает "Интерфакс".

Это не единственное предприятие компании – в скором времени ее заводы заработают на инвестиционной площадке "Каспийск": помимо строительных смесей, они будут производить железобетонные изделия, а также керамический и силикатный кирпич, в производство которых будет инвестировано 1,7 млрд рублей.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1265 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

В Северной Осетии возведут больше сотни социально-значимых объектов

В Северной Осетии возведут больше сотни социально-значимых объектов

В Агдамском районе Карабаха вырастет белорусская деревня

В Агдамском районе Карабаха вырастет белорусская деревня

В горах Ингушетии появится первая пятизвездочная гостиница

В горах Ингушетии появится первая пятизвездочная гостиница

Свыше 4 млрд рублей потратят на инфраструктуру для инвестпроектов на Ставрополье

Свыше 4 млрд рублей потратят на инфраструктуру для инвестпроектов на Ставрополье

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы