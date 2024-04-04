В Дагестане эффективнее справятся с твердым мусором

Сразу два объекта по обращению с твердыми коммунальными отходами появятся на территории Дагестана.

Дагестан получит 1,8 млрд рублей для возведения объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами, что положительно отразится на экологии региона, а следовательно, качестве жизни населения. Это улучшит экологическую ситуацию в регионе.

«Набсовет компании одобрил финансирование современных объектов размещения в Дагестане на 1,845 миллиарда рублей. РЭО направит инвестору привлеченные от выпуска собственных облигаций средства на создание этих объектов в составе строящихся КПО [комплексов по переработке отходов] в Дербентском и Хасавюртовском районах Республики Дагестан. Мощности объектов размещения составят 120 тысяч тонн и 150 тысяч тонн соответственно»

– гендиректор Наблюдательного совета Российского экологического оператора Денис Буцаев.

Что включает в себя проект?

Планируется создание двух объектов: сортировочного комплекса и пункта приема вторсырья. Сортировочный комплекс позволит эффективно разделять отходы на категории для их последующей переработки или утилизации.

Создание современной инфраструктуры по обращению с отходами в Дагестане принесет множество преимуществ.

Во-первых, это улучшение экологической ситуации в регионе и снижение загрязнения окружающей среды.

Во-вторых, проект способствует созданию новых рабочих мест и развитию местной экономики.