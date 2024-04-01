Улицы Махачкалы сегодня очистят от мусора

Вывоз мусора из столицы Дагестана, приостановленный два дня назад из-за проверок мигрантов – случай единичный, сегодня жизнь Махачкалы вернется в нормальное русло, заверили жителей города в РЭО.

В России нет проблем с вывозом мусора на фоне проверок мигрантов, и случай, который два дня назад произошел в столице Дагестана – единичный, мусоровозы в Махачкале вернутся к привычному графику уже сегодня, сообщил глава Российского экологического оператора Денис Буцаев.

"Ситуация в Махачкале связана с профилактическими работами, которые проводятся в городе с 29 марта. Уже с 4 апреля мусоровозы регионального оператора "Махачкала-1" вернутся к привычному графику и штатно выйдут на маршрут. На сегодняшний день это единичный эпизод. В других субъектах проблем с вывозом из-за нехватки водителей не наблюдается"

- Денис Буцаев

Трудовых мигрантов в Махачкале, занимавшихся утилизацией твердых коммунальных отходов и работающих в МБУ "Махачкала-1", полицейские задерживали для выяснения личностей и законности нахождения на территории РФ, сообщил источник в структурах власти Махачкалы.

Ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что пресс-служба махачкалинской мэрии сообщила об ухудшении санитарного состояния столицы Дагестана из-за проблем с уборкой и вывозом мусора, которые появились после поимки мигрантов из муниципального бюджетного учреждения "Махачкала-1".