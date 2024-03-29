Вестник Кавказа

Главу филиала "Россети Северный Кавказ" задержили в Дагестане

Магомедхабиб Мухумаев
© Фото: официальный сайт “Россети Северный Кавказ“
Нынешний директор филиала занимает эту должность с лета прошлого года. Мужчина подозревается в мошеннической деятельности.

В Дагестане задержан директор "Дагэнерго" (филиал "Россети Северный Кавказ"). Об этом рассказал источник в правоохранительных органах.

По его словам, Магомедхабиб Мухумаев подозревается в мошеннической деятельности. У него дома и на работе были проведены обыски.

При этом в пресс-службе компании обратили внимание на то, что возможные проблемы с законом у Мухумаева связаны с его бывшей работой, а не нынешней, передает "Интерфакс".

Напомним, с июля прошлого года Мухумаев занимал должность и.о. директора "Дагэнерго". Полноценным директором компании он стал в ноябре.

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