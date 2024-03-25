Экс-инспектор ДПС в Дагестане подозревается во взятках на 5 млн рублей

В Дагестане под суд может пойти бывший инспектора ДПС, он подозревается во взяточничестве. Всего за несколько месяцев службы он незаконно получил почти 5 млн рублей.

В Дагестане открыто уголовное дело против бывшего старшего инспектора ДПС, за взятки от помогал гражданам быстро оформлять бумаги для постановки автомобилей на учет.

"Прокуратурой Республики Дагестан (РД) совместно с УФСБ по РД проведена проверка по обращению местной жительницы о получении взяток старшим инспектором дорожно-патрульной службы полка ДПС ГИБДД МВД по РД. По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки)"

– региональная прокуратора

В прошлом году в период с мая по октябрь подозреваемый заработал взятками на 4,8 млн рублей, инспектор помогал ускоренно оформлять регистрацию автомобилей для постановки их на учет. Незаконные вознаграждения он получал на карту, оформленную на другое лицо.

Прокуратура считает необходимым направить данные средства в доход государства.

Отметим, что инспектор был уволен из ДПС после проведения служебной проверки.