Вестник Кавказа

Главврача поликлиники и терапевта будут судить за взятки в Дагестане

Главврача поликлиники и терапевта будут судить за взятки в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Два врача стали фигурантами уголовного дела о взятке. За это они оформляли или продлевали имеющиеся инвалидности.

В Дагестане завели уголовное дело на главного врача и терапевта, которые подозреваются в вымогательстве взятки. Об этом рассказали в следственном управлении СКР по республике

"По версии следствия, с ноября 2023 по 20 января 2024 года подозреваемые получили взятки в крупном размере в общей сумме 150 тыс. рублей за составление и оформление документов и их последующее направление в Медико-социальное бюро для первичного оформления или продления имеющихся инвалидностей"

– следственное управление

Уголовное дело расследуется по статье о вымогательстве взятки группой лиц по предварительному сговору.

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