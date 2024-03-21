Мужчине вынесли приговор за связи с террористами в Дагестане

Ближайшие 11 лет житель Дагестана проведет за решеткой. Его осудили за вступление в ряды террористической организации.

Жителю Дагестана назначили наказание за присоединение к террористической группировке ИГИЛ (запрещена в РФ). Об этом сообщает Южный окружной военный суд.

Там отметили, что в январе прошлого года мужчина дал присягу главе организации о добровольном вступлении в ее состав.

"Подсудимый записал аудиозапись произнесения присяги и направил для последующей передачи главе организации"

– пресс-служба суда

Мужчину задержали прошлым летом и осудили. Ближайшие два года он проведет в тюрьме, а последующие девять – в колонии строгого режима.