Двое террористов ответят за нападение на Дагестан

Двое боевиков предстанут перед судом за вторжение в Дагестан. Они участвовали в нападении на военнослужащих в Ботлихском районе. Расследование продолжается.

Двое террористов, входивших в банду Хаттаба и Шамиля Басаева, ответят в суде за нападение на Дагестан в 1999 году, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры по СКФО и ЮФО.

По версии следствия, боевики вместе с сообщниками атаковали российских военных в селе Рахата Ботлихского района. В результате того нападения погибли 33 солдат, еще 34 были ранены.

Отмечается, что их будут судить за участие в банде и за участие в вооруженном мятеже. Расследование дел остальных террористов продолжается.