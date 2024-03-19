Вестник Кавказа

Двое террористов ответят за нападение на Дагестан

Двое террористов ответят за нападение на Дагестан
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Двое боевиков предстанут перед судом за вторжение в Дагестан. Они участвовали в нападении на военнослужащих в Ботлихском районе. Расследование продолжается.

Двое террористов, входивших в банду Хаттаба и Шамиля Басаева, ответят в суде за нападение на Дагестан в 1999 году, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры по СКФО и ЮФО.

По версии следствия, боевики вместе с сообщниками атаковали российских военных в селе Рахата Ботлихского района. В результате того нападения погибли 33 солдат, еще 34 были ранены.

Отмечается, что их будут судить за участие в банде и за участие в вооруженном мятеже. Расследование дел остальных террористов продолжается.

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