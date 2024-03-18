Землетрясение потрясло Дагестан и Чечню

Жители Дагестана и Чечни ощутили землетрясение, магнитуда подземных толчков составила 3,6. Информации о жертвах и поврежденных зданиях нет.

В Чечне и Дагестане произошли землетрясения, магнитуда которых составила 3,6, жители обеих республик ощутили толчки, передает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Отмечается, что первое землетрясение было зафиксировано в Дагестане 20 марта в 17:48 мск. Оно произошло в 73 км от Дербента и 19 км от села Аркарах Дахадаевского района. Очаг располагался на глубине 20 км.

Второе землетрясение произошло сегодня ночью. Эпицентр залегал на глубине 10 км. Толчки зафиксировали в 42 км от Грозного и в 11 км от села Дуба-Юрт Шалинского района.

Стоит добавить, что информации о жертвах и разрушениях нет.