Вестник Кавказа

Землетрясение потрясло Дагестан и Чечню

Землетрясение потрясло Дагестан и Чечню
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Жители Дагестана и Чечни ощутили землетрясение, магнитуда подземных толчков составила 3,6. Информации о жертвах и поврежденных зданиях нет.

В Чечне и Дагестане произошли землетрясения, магнитуда которых составила 3,6, жители обеих республик ощутили толчки, передает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Отмечается, что первое землетрясение было зафиксировано в Дагестане 20 марта в 17:48 мск. Оно произошло в 73 км от Дербента и 19 км от села Аркарах Дахадаевского района. Очаг располагался на глубине 20 км.

Второе землетрясение произошло сегодня ночью. Эпицентр залегал на глубине 10 км. Толчки зафиксировали в 42 км от Грозного и в 11 км от села Дуба-Юрт Шалинского района.

Стоит добавить, что информации о жертвах и разрушениях нет.

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