В «Дагэнерго» в Махачкале пришли с обысками

В эти минуты в здании «Дагэнерго» в Махачкале проходят обыски. Ранее стало известно, что обыски прошли и в доме главы «Дагэнерго».

Правоохранители обыскивают офисное помещение «Дагэнерго» в Махачкале.

«Мероприятия, проводимые правоохранительными органами в отношении Магомедхабиба Мухумаева, не связаны с работой на посту директора филиала „Дагэнерго“ и относятся к деятельности организации, в которой он работал ранее»

– «Россети Северный Кавказ»

Ранее стало известно, что обыски прошли и в доме главы «Дагэнерго».

Причины проведения обысков

По данным источников, сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в «Дагэнерго» в рамках расследования определенных преступных действий. Пока нет официальной информации о подробностях дела.

Реакция общественности

Новость о проведении обысков в одной из крупнейших энергетических компаний региона не оставила равнодушными жителей. Многие высказывают свое мнение в социальных сетях, обсуждают возможные причины события в свете того, что аварийные отключения электроэнергии в регионе происходят очень часто.