Задержания мигрантов вызвали мусорный коллапс в Махачкале

Проблемы с вывозом мусора образовались в Махачкале после задержания мигрантов. В мэрии сообщили об ухудшении санитарного состояния столицы Дагестана.

Пресс-служба махачкалинской мэрии сообщила об ухудшении санитарного состояния столицы Дагестана из-за проблем с уборкой и вывозом мусора, которые появились после поимки мигрантов из муниципального бюджетного учреждения "Махачкала-1".

"На протяжении последних дней наблюдается ухудшение санитарного состояния города, по техническим причинам у регионального оператора (по обращению с твердыми коммунальными отходами) МБУ "Махачкала-1" возникли сложности при уборке смета, контейнерных площадок и вывозе ТКО"

- мэрия Махачкалы

В администрации заявили, что в настоящее время ведется работа по принятию мер для быстрой ликвидации проблемы. Там же отметили, что к уборке и вывозу мусора приступили мужчины из мэрии города и подведомственных учреждений.

Тем временем, недовольство жителей столицы Дагестана "горами мусора" на улицах нарастает в социальных сетях. Как пишет РИА Новости со ссылкой на источники из Махачкалы, проблемы появились после задержания мигрантов, работавших в МБУ "Махачкала-1".

Помимо этого, по мнению собеседника, некоторые иностранцы, приехавшие в Дагестан из стран Средней Азии, могли покинуть республику после задержания земляков, которых обвиняют в терроризме.