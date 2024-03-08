Платными парковками обзавелась Махачкала

В Махачкале заработали платные парковки. Проект запущен в пилотном режиме. Парковки установлены возле одного из рынков столицы Дагестана.
Мэрия Махачкалы сообщила о появлении в городе платных парковок, проект заработал в пилотном режиме возле рынка №2.
До 25 марта автолюбителям будет поступать протокол без суммы штрафа. После платные парковки приступят к обычному режиму работы.
Отмечается, что за стоянку придется заплатить, если автомобиль припаркован более 15 минут. Цена составит 50 рублей в час. Нарушителям предусмотрен штраф – 1 тыс рублей.