Вестник Кавказа

Платными парковками обзавелась Махачкала

Платными парковками обзавелась Махачкала
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Махачкале заработали платные парковки. Проект запущен в пилотном режиме. Парковки установлены возле одного из рынков столицы Дагестана.

Мэрия Махачкалы сообщила о появлении в городе платных парковок, проект заработал в пилотном режиме возле рынка №2.

До 25 марта автолюбителям будет поступать протокол без суммы штрафа. После платные парковки приступят к обычному режиму работы.

Отмечается, что за стоянку придется заплатить, если автомобиль припаркован более 15 минут. Цена составит 50 рублей в час. Нарушителям предусмотрен штраф – 1 тыс рублей.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
980 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Поножовщину устроил подросток в Дербенте

Поножовщину устроил подросток в Дербенте

Бывшего полицейского арестовали по делу о пытках в Дагестане

Бывшего полицейского арестовали по делу о пытках в Дагестане

В Дагестане заработали еще 4 детских сада

В Дагестане заработали еще 4 детских сада

В Ахты откроют гостиничный комплекс

В Ахты откроют гостиничный комплекс

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы