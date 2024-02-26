Новым парком обзаведется Махачкала

В столице Дагестана объединят три сквера в один большой парк. Его назовут в честь поэта Сулеймана Стальского. Летом тут отдыхают до 4 тыс человек ежедневно.

Махачкалинский мэр Юсуп Умавов распорядился создать парк, который будет носить имя дагестанского поэта Сулеймана Стальского.

В этом году в республике отметят 155-летие со дня рождения "Гомера ХХ века". Власти планируют объединить три сквера, которые находятся возле моря, в один большой парк.

Руководство города отметило, что жители и гости столицы Дагестана очень любят эти места, а в летнее время здесь могут отдыхать до 4 тыс человек в день.

Отмечается, что задание по созданию единого участка поручено Управлению имущественных отношений. Новая площадь будет занимать почти 5 га.