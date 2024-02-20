Махачкала решит проблемы с электричеством к 2027 году

Полностью решить проблему с отключением электричества в Махачкале удастся в течение трех лет. На эту сферу власти собираются потратить около 8 млрд рублей.

Власти Дагестана собираются решить вопрос с подачей электричества в Махачкале к 2027 году. Информацию об этом распространил заммэра города Нариман Темуркаев.

Он рассказал, что в рамках этого проекта будут потрачены 8 млрд рублей на модернизацию распределительных сетей города.

"К 2027 планируется полностью решить проблему с электричеством в Махачкале, на эти цели предусмотрено около 8 миллиардов рублей. К этому времени мы должны полностью уйти от перегруза центров питания и привести в соответствие распредсети махачкалинских городских сетей. Таким образом, мы полностью исключим тот энергетический коллапс, который мы наблюдаем при ухудшении погодных условий"

- Нариман Темуркаев

В этом году для улучшения ситуации с электроснабжением будет потрачено полтора миллиарда рублей.

Ранее жители столицы региона неоднократно жаловались на регулярное отключение электричества в городе. Правительство города объясняет это тем, что электросети изношены и необходима замена.