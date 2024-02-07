Вестник Кавказа

Авария оставила без света жителей четырех районов Дагестана

Авария оставила без света жителей четырех районов Дагестана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня днем в Дагестане снова произошло аварийное отключение электроснабжения – его причины уточняются, однако известно, что без электроэнергии сейчас остаются свыше 70 тысяч человек в 196 городах и селах четырех районов региона.

По невыясненным пока причинам в Дагестане сегодня аварийно отключились линии электропередачи, снабжающие энергией четыре района республики - без света остались более 70 тыс человек в 196 населенных пунктах региона, сообщает ГУ МЧС России по Дагестану.

Об аварийном отключении электричества в 11:07 сообщили в диспетчерском узле "Дагэнерго", передает "АиФ-Дагестан".

Известно, что обесточены 12809 домов, в которых проживают 70591 человек.

На линиях электропередачи сейчас работают две аварийные бригады – это семеро человек и две единицы техники, они пытаются найти причину аварии и устранить ее, добавили в ведомстве.

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