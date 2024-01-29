В Дагестане восстановили подачу света после аварии на электросетях

Дагестан полностью устранил последствия непогоды, из-за которой тысячи граждан остались без электроэнергии.

Энергетикам Дагестана удалось в краткие сроки восстановить подачу электричества в дома граждан региона.

Во вторник 6 февраля свыше 200 тыс жителей региона остались без света из-за обрыва электросети. В республике было объявлено штормовое предупреждение в связи с сильными порывами ветра.

"Специалисты "Дагэнерго" к 21:00 полностью восстановили нарушенное непогодой электроснабжение"

- пресс-служба "Россети Северный Кавказ" – "Дагэнерго"

Для устранения последствий непогоды были задействованы около 180 работников и 77 единиц специальной техники. Сообщается, что сейчас специалисты продолжают наблюдать за состоянием оборудования.

Если погодные условия ухудшится, бригады энергетиков смогут оперативно устранить последствия.