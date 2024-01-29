100 тыс жителей Дагестана ждут подключения света

Более сотни жителей республики продолжают оставаться без электроснабжения. Ранее сообщалось, что утром в республике из-за аварий без света оказалось 200 тыс человек.

Дагестанские энергетики продолжают восстанавливать энергообеспечение абонентов, оставшихся без света в результате аварий на энергообъектах. Причиной аварий стала ненастная погода.

«По оперативным данным, количество потребителей, остающихся без электроснабжения, сократилось до 100 тысяч»

– пресс-служба Минэнерго РФ

Напомним, что ранее сообщалось о том, что в зону отключения попало более двух сотен местных жителей.

В ведомстве подчеркнули, что держат качество и оперативность проводимых в республике восстановительных работ на особом контроле.

Синоптики Гидрометцентра, в свою очередь, отметили, что непогода в сопровождении штормового ветра до 35 м/с будет еще сутки бушевать в республике.