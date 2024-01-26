Непогода оставила без света 258 сел в Дагестане

Свыше 200 тыс человек в Дагестане сегодня остались без света. Отключение связано со штормовым ветром, подача электричества нарушена в сотнях сел.

В Дагестане 258 населенных пунктов сегодня отключены от электричества, причиной стала непогода.

"В Дагестане из-за неблагоприятных погодных условий (ветер до 30 м/c, дождь) происходят массовые отключения объектов электросетевого хозяйства. По данным на 10.00 мск, отключенными от электроснабжения остаются более 203 тысяч человек в 258 населенных пунктах"

– Минэнерго России

Ремонтными работами заняты 180 коммунальщиков и 68 единиц спецтехники. Восстановительные работы находятся на особом контроле Минэнерго страны.

Отметим, что силу ветра в Дагестане планируется использовать для получения энергии - вскоре в республике появится самая большая в России ВЭС.