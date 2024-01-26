В Дагестане построят крупнейшую в России ВЭС

За два года в Дагестане будет построена крупнейшая в России ветроэлектростанция –ее первая очередь начнет давать электроэнергию уже к лету 2025 года.

В скором времени в Дагестане заработает новая ветроэлектростанция - Новолакская ВЭС, которая раскинется на территории сразу двух районов республики - Новолакском и Кумторкалинском, сообщает пресс-служба Минэнерго Дагестана.

Строиться новая ВЭС, которая станет крупнейшей в стране, будет поэтапно – к лету будущего 2025 года заработает ее первая очередь, которая будет давать до 160 МВт электроэнергии. На втором этапе, до июня 2026 года, будет построена вторая очередь, которая добавит еще 155 МВт мощности, передает "АиФ-Дагестан".

Общая мощность Новолакской ВЭС составит 315 МВт, что обеспечит республику мощным притоком электроэнергии и обеспечит ее сотрудников постоянной работой.

Строить новую ВЭС, которая с вводом в эксплуатацию станет крупнейшей в России, будет компания "НоваВинд" – подразделение "Росатома", специализирующееся на развитии ветроэнергетики. Правительство Дагестана уже подписало соглашение о строительстве, добавили в Минэнерго региона.