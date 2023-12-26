Новые ветряные электростанции появятся на Ставрополье

Власти Ставрополья инициировали строительство трех новых ветряных электростанций. Две ГЭС будут отремонтированы.

Три новых ветростанций появится на Ставрополье, благодаря усилиям местных властей. Более того в этом году ремонт получат две ГЭС. Благодаря реализации данного проекта мощность электростанций повысится на 6 МВт.

«В Ставропольском крае в 2024-2029 годы планируется реализация трех крупных проектов строительства и ввода объектов ВИЭ-генерации общей мощностью 163,8 МВт: второй очереди Труновской ВЭС мощностью 35 МВт со сроком ввода в 2024 году, Симоновской ВЭС мощностью 57,5 МВт и Сотниковской ВЭС мощностью 71,3 МВт со сроком ввода в эксплуатацию в 2025 году»

- пресс-служба филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Юга.

В релизе отмечается, что реализации проектов приведут к обеспечению актуальных потребностей региона в электричестве и укреплению энергобезопасности. Также энергетики подчеркнули, что в крае регулярно подключаются новые объекты и развиваются энергопроекты.