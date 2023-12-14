Ставрополье вышло в лидеры России по возобновляемой энергетике

В уходящем году ставропольские энергетики нарастили мощности генерации возобновляемой электроэнергии более чем на 50%, сделав Ставропольский край лидером по объектам ВИЭ-генерации в России.

Только за уходящий год ставропольские энергетики нарастили общую мощность ветроэлектростанций на Ставрополье более чем на 50%, сообщил министр энергетики, промышленности и связи края Иван Ковалев.

"Мы запустили ветроэлектростанции в 2023 году суммарной мощностью 280 МВт. Это Петровский, Кочубеевский округа. В январе планируем ввести еще 35 МВт. Мы заняли лидирующую позицию по зеленой энергетике в Российской Федерации"

- Иван Ковалев

В начале текущего года суммарная мощность ветроэлектростанций в регионе составляла около 510 МВт. Помимо ветроэлектростанций, в регионе работает солнечная электростанция мощностью 100 МВт, а с новыми объектами ВИЭ-генерации Ставропольский край сейчас лидирует в России по установленной мощности таких объектов, передает ТАСС.

Напомним, ранее "Вестник Кавказа" сообщал о том, что в течение ближайших пяти лет в Дагестане в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного главой республики Сергеем Меликовым и гендиректором АО "Новавинд" Григорием Назаровым, построят новые ветроэлектростанции суммарной мощностью до 315 МВт.