Энергосети Ставрополья оперативно протестирует уникальная лаборатория

В скором времени у ставропольских энергетиков появится мощное оружие, которое позволит оперативно протестировать электрические сети и выявить утечку, сообщили в пресс-центре СКФУ.
"В Северо-Кавказском федеральном университете (СКФУ) разработали мобильную лабораторию, способную определять параметры электросетей. Комплекс приборов, не имеющий аналогов на рынке, позволит сократить потери электроэнергии и повысить надежность электросетевого комплекса"
- пресс-служба СКФУ
В составе лаборатории 30 измерительных устройств, которые подключаются к различным сетям, измеряют напряжение и токи в узлах с нагрузками и в центре питания сети с точностью синхронизации до 1 микросекунды, передает ТАСС.
Полученные данные передаются по сети сотовой связи на сервер, где обрабатываются по специально разработанным алгоритмам, выдавая топологию сети, - пояснил заведующий кафедрой автоматизированных электроэнергетических систем и электроснабжения СКФУ Юрий Кононов.
Это позволяет оперативно проводить анализ состояния линий электропередачи, обнаруживая потери электроэнергии и обеспечивая надежность систем электроснабжения.
"Наши ученые активно сотрудничают с крупнейшей сетевой компанией в разработке этих инновационных решений"
- ректор вуза Дмитрий Беспалов