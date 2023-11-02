Энергосети Ставрополья оперативно протестирует уникальная лаборатория

В Северо-Кавказском федеральном университете разработали и создали уникальную мобильную лабораторию, которая способна оперативно тестировать электросети края.

В скором времени у ставропольских энергетиков появится мощное оружие, которое позволит оперативно протестировать электрические сети и выявить утечку, сообщили в пресс-центре СКФУ.

"В Северо-Кавказском федеральном университете (СКФУ) разработали мобильную лабораторию, способную определять параметры электросетей. Комплекс приборов, не имеющий аналогов на рынке, позволит сократить потери электроэнергии и повысить надежность электросетевого комплекса"

- пресс-служба СКФУ

В составе лаборатории 30 измерительных устройств, которые подключаются к различным сетям, измеряют напряжение и токи в узлах с нагрузками и в центре питания сети с точностью синхронизации до 1 микросекунды, передает ТАСС.

Полученные данные передаются по сети сотовой связи на сервер, где обрабатываются по специально разработанным алгоритмам, выдавая топологию сети, - пояснил заведующий кафедрой автоматизированных электроэнергетических систем и электроснабжения СКФУ Юрий Кононов.

Это позволяет оперативно проводить анализ состояния линий электропередачи, обнаруживая потери электроэнергии и обеспечивая надежность систем электроснабжения.

"Наши ученые активно сотрудничают с крупнейшей сетевой компанией в разработке этих инновационных решений"

- ректор вуза Дмитрий Беспалов