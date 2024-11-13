Возрождение Сухумского аэропорта: регулярные рейсы стартуют в начале года

Первые регулярные рейсы будут выполнены в аэропорт в Абхазии, расположенный в столице республики Сухум, уже в начале 2025 года. Как будет работать Сухумский аэропорт?

Самолеты, выполняющие регулярные рейсы, начнут прилетать в аэропорт в Сухуме уже в начале будущего гола, поведал глава Минэнерго Абхазии Джансух Нанба.

Он подчеркнул, что с технической точки зрения воздушная гавань уже полностью готова принимать самолеты с пассажирами.

Министр добавил, что в первое время в аэропорту будет действовать временный терминал. Полностью он заработает к лету, когда будут окончены все основные работы, отметил представитель власти в интервью "Абхазскому телевидению".

Чиновник также рассказал, что в аэропорту будет насчитываться порядка 500 сотрудников, причем большинство из них будут представлять жители Абхазии. Будущие работники аэропорта в данный момент повышают свою квалификацию.

Что касается пассажиропотока, то сначала он составит до 1 млн пассажиров в год. Планируется, что в дальнейшем показатель достигнет двух миллионов.