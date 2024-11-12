Уникальный Сухумский аэропорт откроют к лету 2025

Аэропорт в Абхазии, расположенный в столице республики Сухуме, будет достроен к новому году. Окончательно его введут в эксплуатацию к началу купального сезона 2025.

Посол Абхазии в России рассказал актуальную информацию о сроках открытия Сухумского аэропорта.

По словам Алхаса Квициния, единственная воздушная гавань Абхазии заработает в полную силу к следующему курортному сезону.

Дипломат подчеркнул, что восстановление и запуск аэропорта будет иметь очень большое значение для республики. Действующий аэропорт послужит стимулом для развития экономики и имиджа Абхазии.

Квициния также обратил внимание на особенности строящегося здания аэропорта. Он уточнил, что строение возводится по уникальному проекту: оно будет гармонично вписано в окружающую аэропорт природу – настолько, что его составной частью станет морской пляж, который будет доступен для отдыха гостей, передает Sputnik Абхазия.

Напомним, ранее глава Минэнерго Абхазии Джансух Нанба официально заявил, что уже сейчас аэропорт технически готов к приему самолетов, что подтвердила и Росавиация.