Аэропорт в Сухуме готов принимать самолеты

Сухумский аэропорт, восстановление которого активно ведется в последнее время в Абхазии, уже мог бы принимать самолеты – технические работы завершены, и вопросов к состоянию аэродрома нет.

Восстанавливаемый в Сухуме аэропорт с технической точки зрения уже сейчас может принимать воздушные суда. О технической готовности воздушной гавани сообщил глава Минэнерго республики Джансух Нанба.

Доклад министр сделал в ходе совещания, которое провел президент Абхазии Аслан Бжания.

"Работы по техническому облету благополучно завершены, а это финальный этап технической проверки аэродромной части"

– Нанба

Такое положение дел подтвердила вице-премьер Абхазии Кристина Озган. По ее словам, о соответствии технических характеристик воздушной гавани нормам заявил лично глава Росавиации, передает Sputnik Абхазия.

Напомним, изначально планировалось, что аэропорт Сухума будет пущен в эксплуатацию до 2025 года, соответственно, его запуск планировался на декабрь. Старт пассажирских рейсов предварительно ожидается с нового летнего сезона.