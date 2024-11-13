Вестник Кавказа

ДТП с несколькими ранеными произошло в Ингушетии

ДТП с несколькими ранеными произошло в Ингушетии
© Фото: МЧС Ингушетии
Авария случилась в Ингушетии сегодня днем: на трассе столкнулись пассажирский микроавтобус и легковой автомобиль. В результате несколько человек пострадали, а легковушка получила сильные повреждения.

"Газель" и "Лада Веста" столкнулись сегодня днем в Ингушетии. Известные на данные момент подробности предоставили в республиканском МЧС.

Сигнал об аварии был получен в 13:21 по московскому времени. Она случилась на федеральной трассе "Кавказ", неподалеку от Дворца спорта.

На месте событий спасатели выяснили, что участниками аварии стали микроавтобус "Газель" и легковая машина "Лада Веста".

Травмы получили четыре человека. У двоих они оказались достаточно серьезными, так что им понадобилась госпитализация. Сейчас они проходят лечение в республиканской больнице в Назрани.

Причины ДТП пока не установлены, их выяснят в ходе расследования.

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