Десятки кофеен появятся в Ингушетии для развития туризма

Для развития предпринимательства и туризма в Ингушетии организуют несколько кофеен. О важности проекта рассказал глава республики.

На территории Ингушетии создадут несколько кофеен. С таким поручением выступил руководитель республики Махмуд-Али Калиматов. По его мнению, это будет развивать туризм, а также малый и средний бизнес.

«В каждом городе и районе можно открыть несколько кофеен, где будет хороший кофе и выпечка. Во-первых, это поможет кондитерам, которые смогут взаимодействовать с этими точками, это малозатратное дело, поможет нам в части развития МСП»

- Махмуд-Али Калиматов

Он добавил, что развитая сеть кофеен также важна для путешественников.

Министерство промышленности и цифрового развития присоединиться к проекту по поручению республиканского главы.