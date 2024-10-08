В центре Магаса откроется крупнейший в Ингушетии торговый центр

Весной будущего 2025 года в столице Ингушетии Магасе к 80-летию Победы откроется крупнейший в регионе торгово-развлекательный центр, который вырастет в центре города напротив башни Согласия.

Уже весной на главной площади столицы Ингушетии города Магас откроется крупнейший в регионе торгово-развлекательный центр (ТРЦ) – он будет построен прямо перед 100-метровой башней Согласия, сообщил в ходе "Прямой линии" глава региона Махмуд-Али Калиматов.

"На реализацию этого проекта Михаилом Гуцериевым выделено около 1 млрд рублей. Там будут и фонтаны, развлекательные и торговые площадки. По некоторым причинам проект был приостановлен и пересмотрен. … Мы решили, что этот объект будет у нас уже сдан к 80-летию Победы"

- Махмуд-Али Калиматов

Будущий ТРЦ удивит не только горожан, но и туристов – он раскинется на площади в 18 тыс кв м, в его состав войдут не только многочисленные торговые павильоны, но и несколько кинотеатров и даже искусственный ледовый каток, передает ТАСС.

Строительство нового ТРЦ уже идет с конца 2023 года.