Вестник Кавказа

Возле фонтана-кинжала в Магасе появятся кафе

Рыбный рынок
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Магасе до конца года завершат второй этап благоустройства парка «Шелковый путь». Там появятся пункты питания, спортплощадки и ремесленная галерея.

В столице Ингушетии, городе Магас, продолжается работа над благоустройством парка «Шелковый путь». Завершение второго этапа благоустройства назначено на конец текущего года.

«Второй этап благоустройства территории парка „Шелковый путь“ в Магасе идет к своему завершению. <> Сейчас на объекте реализуется инвестиционная часть проекта. Ведется строительство пунктов торговли и питания, спортивных площадок, зон отдыха и активного досуга, ремесленной галереи, где местные мастера смогут демонстрировать свои изделия»

– глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов

Парк «Шелковый путь» – это не просто зеленая зона для отдыха, но и значимый элемент культурной жизни Магаса. Название парка связано с историческим Шелковым путем, который соединял Восток и Запад и был ключевым путем для торговли и обмена культурными традициями.

Первоначально здесь был установлен грандиозный фонтан в виде 15-метрового кинжала – символа Ингушетии. Этот элемент стал не только визуальным центром парка, но и напоминанием о богатой истории и традициях ингушского народа.

Второй этап благоустройства парка «Шелковый путь» включает в себя ряд значительных изменений, которые направлены на улучшение функциональности и привлекательности пространства. Важнейшими нововведениями станут пункты питания, спортивные площадки и ремесленная галерея.

Одним из ключевых аспектов проекта является создание пунктов питания. В парке планируется разместить как стационарные, так и передвижные точки. Важным элементом благоустройства станет создание спортивных площадок. В условиях активного образа жизни и распространения здорового образа жизни, наличие хорошо оборудованных спортивных пространств в городе крайне необходимо.

Создание ремесленной галереи также станет важным шагом в развитие парка. Это пространство для демонстрации работ местных мастеров, которые смогут показывать свои изделия и делиться своими уникальными навыками. Ремесленная галерея станет местом, где местные художники, скульпторы и мастера смогут взаимодействовать с публикой, проводить мастер-классы и выставки.

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