Вестник Кавказа

Магас и Сунжу будут застраивать по мастер-плану

Магас и Сунжу будут застраивать по мастер-плану
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Магасско-Сунженская агломерация Ингушетии будет застраиваться в соответствии с мастер-планом, который разработает финансовый институт развития в жилищной сфере ДОМ.РФ.

Власти Ингушетии будут сотрудничать с финансовым институтом развития в жилищной сфере ДОМ.РФ – они уже подписали соглашение, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Махмуд-Али Калиматов.

"Хаотичные застройки мешают нам реализовывать общественные проекты. Эту работу надо систематизировать. С этой целью мы привлекли к работе ДОМ.РФ - структуру, которая уже не один год занимается планированием и развитием населенных пунктов"

- Махмуд-Али Калиматов

Ожидается, что в скором времени проектная группа фонда разработает мастер-план по развитию территорий Магасско-Сунженской агломерации, в которую, помимо городов Магас и Сунжа, войдут Назрань, Карабулак, а также Назрановский и Сунженский районы республики.

На мастер-план возлагают большие надежды – он покажет, по каким принципам будут развиваться эти территории и как они изменятся к 2035 году. Помимо этого, он даст возможность понять, какие инвестиции и проекты дадут республике максимальный социальный и экономический эффекты, подчеркнул глава региона.

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